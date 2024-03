Bahnstreik bei der DB angelaufen - Notfahrplan in Kraft Stand: 12.03.2024 05:54 Uhr Der Lokführerstreik der GDL im Personenverkehr hat um 2 Uhr wie geplant begonnen. Die Deutsche Bahn hatte vergeblich versucht, den 24-stündigen Ausstand gerichtlich zu stoppen. Auch Norddeutschland ist betroffen.

Das Arbeitsgericht Frankfurt lehnte am Montagabend eine einstweilige Verfügung gegen den Streikaufruf ab. Der Ausstand sei nicht unverhältnismäßig, sagte die Richterin. Gegen die Entscheidung will die Bahn in Berufung gehen. "Die Streikankündigung ist viel zu kurzfristig. Zudem gibt es rechtswidrige Forderungen", sagte Florian Weh, Hauptgeschäftsführer des Bahn-Arbeitgeberverbands AGV Move. Über die Berufung soll heute entschieden werden. Unterdessen läuft der Streik im Güterverkehr bereits seit gestern um 18 Uhr.

Notfahrplan soll 20 Prozent des Fernverkehrs sicherstellen

Auch diesmal hat die Bahn einen Notfahrplan aufgestellt. Dieses Grundangebot ist über die Online-Plattformen des Konzerns abrufbar. Wie bei den vorigen Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) will die Bahn rund 20 Prozent des sonst üblichen Fernverkehrs anbieten. Es sollen längere Züge mit mehr Sitzplätzen eingesetzt werden.

Hamburg: S-Bahnen im 20-Minuten-Takt

In Hamburg versucht die von der DB betriebene S-Bahn, für die Linien S1, S2 und S3 einen Notbetrieb im 20-Minuten-Takt zu organisieren. Auf dem S5-Abschnitt Stade-Buxtehude-Neugraben soll es eine Fahrt pro Stunde geben. Auch im Regionalverkehr sind stündliche Züge nach Lübeck vorgesehen. Die Strecke nach Kiel kann aber wohl nur alle zwei Stunden bedient werden.

Schleswig-Holstein: Sylt-Züge entfallen wegen Bauarbeiten

Auch weitere Strecken in Schleswig-Holstein sind vom Streik betroffen. Hinzu kommt, dass wegen Stellwerksarbeiten am Bahnhof Westerland bis einschließlich Donnerstag keine Autozüge nach Sylt fahren und die regulären Regionalzüge durch Busse ersetzt werden. Privatbahnen wie metronom oder Nordbahn werden nicht bestreikt.

Mecklenburg-Vorpommern: Eingeschränkter Regionalbahn-Verkehr

In Mecklenburg-Vorpommern sind die Regionalbahn-Strecken 23, 24 und 25, die Linie RE4 von Lübeck über Neubrandenburg und Pasewalk nach Stettin oder Ueckermünde und die S-Bahn in Rostock vom Streik betroffen. Auch die IC- und ICE-Züge in Mecklenburg-Vorpommern fallen größtenteils aus.



Niedersachsen: S-Bahn Hannover fährt planmäßig

In Niedersachsen sind die Züge der Privatunternehmen metronom, enno, erixx, und WestfalenBahn sowie der S-Bahn-Verkehr in Stadt und Region Hannover nicht von dem Streik betroffen. Auch die Züge der Nordwestbahn fahren regulär. Die Verbindungen im Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn werden nur ausgedünnt aufrechterhalten.

Deutsche Bahn hebt Zugbindung erneut auf

Wie bereits bei den vorherigen Streiks bietet die Bahn an, dass Fahrgäste ihre durch den Ausstand beeinträchtigte Reise kostenfrei verschieben können. Die Zugbindung ist aufgehoben. Auch eine Ticketerstattung sei unter den entsprechenden Voraussetzungen möglich.

Für viele Reisende wird es in dieser Woche damit besonders schwer: Bei der Lufthansa sind 19.000 Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen der Lufthansa und der Lufthansa Cityline für heute und morgen zum Streik aufgerufen. Schwerpunkt sind die Flughäfen in Frankfurt und München, Auswirkungen hat das aber auch auf Abflüge und Landungen im Norden.

Vermittler hatten Kompromiss-Vorschlag gemacht

Gescheitert waren die Tarifgespräche zwischen GDL und Deutscher Bahn bislang an der Forderung der Gewerkschaft nach einer Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden ohne finanzielle Einbußen. Die Bahn lehnt das ab. Die eingeschalteten Moderatoren, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière (beide CDU), hatten einen Einigungsvorschlag gemacht. Die Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter sollte demnach in zwei Stufen von derzeit 38 auf 36 Stunden gesenkt werden - ohne Lohn-Einbußen. Zur Einigung kam es jedoch nicht.

