Zwei Hamburger Schulen machen zu, die Ida Ehre Schule auf

Die Schule auf der Veddel und die kleine Schul-Zweigstelle Billbrookdeich werden auf Distanzunterricht umgestellt. An beiden Einrichtungen gibt es laut Behörde Hinweise, dass dort Dutzende Schülerinnen und Schüler und auch Lehrkräfte mit dem Coronavirus infiziert sind. Eine genaue Zahl konnte die Schulbehörde noch nicht nennen. An der Schule auf der Veddel hatte es bei 550 Kindern und Jugendlichen und Lehrkräften Reihentests gegeben. Auch bei der Schul-Zweigstelle Billbrookdeich mit etwa 100 Schülerinnen und Schülern wurde eine Reihentestung durchgeführt.

Über die Ursachen möglicher Infektionen sei noch nichts bekannt, sagte ein Behördensprecher am Freitag. Die Streuung der Infektionen über fast sämtliche Klassenstufen deute aber darauf hin, dass vermutlich viele Kinder schon mit einer Infektion in die Schule gekommen seien.

Ida Ehre Schule darf wieder öffnen

In Eimsbüttel hingegen wird die Ida Ehre Schule ab Montag wieder für den Unterricht geöffnet. Sie war wegen vieler Corona-Fälle fast zwei Wochen geschlossen worden. Rund 1.200 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte waren Anfang des Monats auf Corona getestet worden. Bei dem Reihentest wurden insgesamt 55 Fälle festgestellt - aus 25 Schulklassen. Sie wurden daraufhin komplett vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt. Schon davor waren an der Stadtteilschule in Harvestehude 22 Infektionen mit dem Corona-Virus bekannt geworden.

Geänderte Regeln an der Ida Ehre Schule

Mit dem Unterrichtsbeginn am Montag wird es an der Ida Ehre Schule einige Veränderungen geben - vor allem, um Schülergruppen zu trennen. So werden Schulbeginn und -ende und die Pausen gestaffelt. Der Sportunterricht soll möglichst ins Freie verlegt werden und ein Teil der Ganztagsschülerinnen und -schüler soll zu Hause lernen. Einen Unterricht mit halbierten Klassen, wie ihn die Bildungsgewerkschaft GEW und der Elternrat dort fordern, soll es aber nicht geben.

