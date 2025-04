Hamburger Amtsgericht: Kein Schmerzensgeld bei Flug-Turbulenzen

Stand: 25.04.2025 12:00 Uhr

Geruckel beim Start, ein Absacken der Flughöhe: Wer schon einmal geflogen ist, hat oft auch schon unruhige Momente in der Luft erlebt. Das Hamburger Amtsgericht hat am Donnerstag in einem aktuellen Fall entschieden: Turbulenzen gehören beim Flug dazu - dafür gibt es kein Schmerzensgeld.