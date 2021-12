Weihnachten 2021: Diese Regeln gelten in Hamburg

Stand: 21.12.2021 15:03 Uhr

Weihnachten in großer Runde ist auch in diesem Jahr nicht möglich. Bis zu zehn geimpfte und genesene Menschen dürfen sich an den Feiertagen treffen, dies verkündete der Hamburger Senat am 21. Dezember.