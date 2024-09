Hamburger Klimastudie: Erreichen des 1,5-Grad-Ziels unplausibel Stand: 20.09.2024 12:35 Uhr Eine Studie eines Forschungsvorhabens an der Universität Hamburg hält das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels unverändert für unplausibel. Die Autorinnen und Autoren verweisen unter anderem auf das Verhalten von Unternehmen, die Konsumentwicklung und die Investitionen in fossile Energien.

Im Pariser Klimaschutzabkommen hatten sich Deutschland und weitere Staaten 2015 das Ziel gesetzt, die Erderwärmung deutlich unter zwei Grad zu halten und sie langfristig möglichst auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Laut der Studie der Universität Hamburg ist das Erreichen dieses Ziels unwahrscheinlich. Seit 2021 untersucht die Hamburger Forschungsgruppe gesellschaftliche Entwicklungen, die den Klimaschutz beeinflussen. "Es wird wieder massiv in Öl, Gas und Kohle investiert", sagte Mitautorin und Soziologieprofessorin Anita Engels.

Schwerpunkt auf Klimaanpassung

Neu ist, dass die Autorinnen und Autoren sich umfassend mit Klimaanpassung beschäftigt haben. Die Forschenden haben mehrere Beispiele vorgestellt, darunter sind Hamburg, der Nordosten Niedersachsens und São Paulo in Brasilien. "Wo Anpassung nicht durchdacht wird, können Nebenwirkungen die Erfolge zunichtemachen", sagte Mitautorin und Geografieprofessorin Beate Ratter. Maßnahmen im Küstenschutz könnten zunächst bei Hochwasser helfen, langfristig aber Sedimente fortspülen und Korallenriffen schaden. Auch seien mit Monokulturen aufgeforstete Wälder besonders anfällig für Schädlingsbefall.

Hamburg Vorreiter mit Gründachstratie

In Hamburg wird als positives Beispiel die Gründachstrategie gesehen: Zum einen helfen die begrünten Dächer, Regenwasser zu speichern, zum anderen bieten sie vielfältigen Lebensraum für Tiere – Stichwort Biodiversität. Aber, so kritisiert die Geografin, den Kampf gegen den Klimawandel gewinne man nicht in den Institutionen, auch das Bewußtsein in der Bevölkerung müsse ein anderes werden. Gerade auch in vermeintlich kleinen Dingen: Es könne beispielsweise nicht sein, so Beate Ratter, dass Regen-Rückhaltebecken versanden, weil Menschen dort Enten füttern.

