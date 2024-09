Bahnhof Dammtor in Hamburg verödet zunehmend Stand: 20.09.2024 09:30 Uhr Der Dammtor Bahnhof erinnert derzeit eher an einen Geisterbahnhof - zumindest was das Einzelhandels- und Gastronomieangebot angeht. Ein Großteil der Läden steht mittlerweile leer, einige schon seit fast einem Jahr.

Eine Baustelle reiht sich an die andere, viele Geschäfte sind mit Folie verklebt, Bauarbeitende sucht man weitgehend vergeblich. Viele Kundinnen und Kunden vor Ort sagen, dass der 2006 noch zum besten Großstadtbahnhof Deutschlands gekürte Bau unattraktiv geworden sei. Die Bahn macht sich auf Anfrage von NDR 90,3 überhaupt erst nach vier Tagen bemerkbar, womöglich ist das Thema unangenehm. Die Bahn räumt als Grund lediglich den Einbau einer neuen Brandmeldeanlage ein. Warum die Bauarbeiten so lange dauern und was mit den Mieterinnen und Mietern ist bleibt offen.

Umbau dauert länger als geplant

Angeblich seien 95 Prozent der Flächen vermietet. Die Mieter selbst verweisen auf die Bahn, wollen lieber nichts sagen. Lediglich ein Blumenhändler räumt ein, dass aus den ursprünglich angekündigten vier Wochen Umbauzeit mittlerweile ein Jahr geworden ist. Wann der Bahnhof wieder in altem Glanz erstrahlt ist völlig offen. Ende des Jahres möchte man die ersten Läden zum weiteren Ausbau an die Mieter übergeben, so die Bahn

Das NDR Hamburg Journal berichtet heute abend um 19.30 Uhr ausführlich über das Thema.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 20.09.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr