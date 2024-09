Campus Struenseestraße wird größtes Schulzentrum Hamburgs Stand: 19.09.2024 15:11 Uhr In Altona ist am Donnerstag Richtfest für das zukünftig größte Schulzentrum Hamburgs gefeiert worden. Auf dem Campus Struenseestraße sollen rund 2.200 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden.

Von der bunten Keramik-Fassade ist noch nichts zu sehen, aber der Rohbau steht nun. Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) sprach von einem "Flaggschiff des Hamburger Schulbaus". "Es ist natürlich auch sehr repräsentativ für den Stadteingang Altona, wenn man so will. Aber natürlich auch nicht ganz günstig, 112 Millionen Euro. In unserem großen Schulbau-Portfolio schon eines der ganz großen Projekte," erläuterte Dressel.

Zwei Gymnasien und eine Grundschule

Eine Grundschule, das Struensee-Gymnasium und das einzige Deutsch-Französische Gymnasium im Norden kommen auf dem Campus unter. Dazu gibt es noch Sporthallen und -flächen, die auch von Vereinen genutzt werden sollen. Schulstaatsrat Rainer Schulz machte auf die modernen Raumkonzepte aufmerksam, die eine gute Aufenthaltsqualität gewährleisten würden.

Opposition findet den Bau zu teuer

Die Aufenthaltsqualität fehle aber, bemängelt die Opposition. Fünf Jahre nach Abriss der alten Gebäude sei der neue Schulcampus noch immer nicht fertig und viel teurer als geplant, kritisierte Anke Frieling von der CDU.

