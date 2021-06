Was die Corona-Schnelltestzentren in Hamburg kosten Stand: 02.06.2021 16:51 Uhr Wieviel Geld bekommen die Betreiber und Betreiberinnen von Corona-Schnelltestzentren in Hamburg? NDR 90,3 liegen jetzt erste Zahlen der Sozialbehörde vor.

Für die beiden Monate März und April haben die Hamburger Betreiber und Betreiberinnen insgesamt mehr als 15 Millionen Euro in Rechnung gestellt - und zwar für knapp 700.000 Schnelltests, die in knapp 170 Testzentren gemacht wurden.

Kosten dürften steigen

Für Mai und Juni dürften die Kosten noch einmal deutlich ansteigen. Denn inzwischen gibt es fast doppelt so viele Testzentren und wahrscheinlich sehr viel mehr Tests, weil sie häufiger gebraucht werden - zum Beispiel fürs Freibad oder den Restaurantbesuch.

Hinweise auf Abrechnungsbetrug liegen der Sozialbehörde bislang nicht vor. Allerdings gibt es auch noch keine umfassenden Kontrollen, weil dafür noch die Vorgaben des Bundesgesundheitsministeriums fehlen. Neben den Kosten fällt noch eine weitere Zahl ins Auge: Von den mehr als 170.000 Schnelltests, die allein in der vergangenen Woche in einem der Testzentren gemacht wurden, schlugen nur knapp 190 positiv an.

