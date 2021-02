Verschärfte Maskenpflicht: Kontrollen am Wochenende Stand: 27.02.2021 06:21 Uhr Ab heute gilt an vielen Orten in Hamburg eine verschärfte Maskenpflicht. Die Polizei will am Wochenende deshalb verstärkt kontrollieren.

Mit Augenmaß, aber konsequent will die Polizei nach eigenen Angaben die Orte unter die Lupe nehmen, an denen die strengere Maskenpflicht jetzt gilt. An Alster, Elbe, den meisten Parks und gut besuchten Straßen wie dem Mühlenkamp in Winterhude - überall dort muss bis auf weiteres an Wochenenden und Feiertagen eine Maske getragen werden. Immer zwischen 10 und 18 Uhr und - unabhängig von Tag und Ort - wenn der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern nicht mehr eingehalten werden kann.

Britische Mutation sorgt für steigende Zahlen

Die Polizei wird deshalb an diesem Wochenende auch mehr unterwegs sein, vor allem aber an den Orten, an denen es in den vergangenen Tagen bei Frühlingswetter auch schon sehr voll war. Dafür werden zusätzliche Bereitschaftspolizistinnen und -polizisten eingesetzt. Grund für die strengere Maskenpflicht sind die zuletzt gestiegenen Corona-Zahlen in Hamburg. Laut Senat liegt das auch an der britischen Mutation des Virus, die deutlich ansteckender ist.

AUDIO: Polizei will Maskenpflicht in Hamburg kontrollieren (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.01.2021 | 10:00 Uhr