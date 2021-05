Tschentscher für einzelne Lockerungen für Geimpfte Stand: 03.05.2021 12:08 Uhr Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hält moderate Lockerungen für Geimpfte für sinnvoll. Er plädiert aber auch dafür, bei allen Lockerungsschritten die Gesamtsituation in Hamburg im Blick zu behalten.

Tschentscher sagte im Interview mit NDR Info, dass Grundrechtseinschränkungen für Geimpfte dort zurückgenommen werden können, wo es möglich sei. Als Beispiel nannte Hamburgs Erster Bürgermeister die Vorlage eines negativen Schnelltests beim Besuch eines Friseursalons und in anderen Situationen. Menschen mit kompletter Impfung seien jenen gleichzustellen, die einen negativen Schnelltest gemacht hätten.

Tschentscher will Bundes-Verordnung prüfen

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am Sonntag in der ARD angekündigt, dass die Bundesregierung möglicherweise schon in dieser Woche eine entsprechende Verordnung für die Lockerungen bei Geimpften vorlegt und sie auch schon am Freitag in den Bundesrat gehen könnte. Tschentscher meinte dazu: Bislang sei dieser Schritt für Ende Mai angekündigt gewesen, "wenn das jetzt schneller gehen soll, muss man sich die Verordnung genau ansehen."

AUDIO: Corona: Tschentscher befürwortet schnelle Rückgabe einzelner Rechte (6 Min)

Ausgangsbeschränkungen an Inzidenz koppeln

Zurückhaltend betrachtet der Hamburger Regierungschef die Frage, inwieweit auch Ausgangsbeschränkungen für Geimpfte nicht mehr gelten sollen. Dies seien weitgehende Schritte, die auch zur Inzidenz passen müssten. Tschentscher erklärte auch, warum Hamburgs Zahlen zurzeit eine höhere Inzidenz aufweisen, als die vom Robert Koch-Institut veröffentlichten Zahlen. Dies liege daran, dass Hamburgs eigene Zahlen einen aktuelleren Stand repräsentierten. Beim Robert Koch-Institut würden hingegen noch einige Tage Daten nacherhoben, die dann zu einer nachträglichen Anhebung der Inzidenz führen. Hamburg habe mit seinen Zahlen zum Infektionsgeschehen in der Hansestadt gute Erfahrungen gemacht.

