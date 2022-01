Trotz Verbot: Demonstration gegen Corona-Politik in Hamburg Stand: 29.01.2022 16:48 Uhr Das Oberverwaltungsgericht hat in letzter Instanz entschieden: Heute darf in Hamburg nicht gegen die Corona-Politik demonstriert werden. Trotzdem sind einige Tausend Menschen an der Binnenalster zusammengekommen.

Viele kleine Gruppen strömten am Nachmittag an die Alster. In der Querdenker-Szene wurde in den vergangenen Tagen dazu aufgerufen, "spazieren" zu gehen, sollte die geplante Großdemonstration abgesagt werden. Die Polizei wertet diesen "Spaziergang" als unangemeldete Versammlung. Weil mehr Menschen gekommen waren, als die Polizei erwartet hatte, schien die Polizei zunächst überfordert, bis Verstärkung eintraf.

Polizei sperrt Fußweg um die Binnenalster

Die Polizei hat mittlerweile den Fußweg rund um die Binnenalster gesperrt. Über Lautsprecher wird dazu aufgerufen, Masken aufzusetzen und Abstände einzuhalten. Sollte das nicht passieren, will die Polizei einschreiten.

Die Kritiker und Kritikerinnen der Corona-Politik wollten unter dem Motto "Gegen Maskenpflicht und sonstige Corona-Maßnahmen" von der Kunsthalle einmal um die Binnenalster ziehen. Rund 11.000 Menschen hatte der Veranstalter angemeldet.

Verwaltungsgericht lehnte Eilantrag am Freitag ab

Doch am Freitag hatte das Verwaltungsgericht Hamburg einen Eilantrag abgelehnt, mit dem die Anmelder die in der Innenstadt geplante Versammlung doch noch durchsetzen wollten. Dagegen hatten die Antragsteller Beschwerde beim OVG erhoben. Die Beschwerde gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts sei erfolglos gewesen, sagte ein Sprecher des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichts: "Damit bleibt es beim Demonstrationsverbot."

Hygienekonzept reicht nicht aus

Das Hygienekonzept sei nicht ausreichend gewesen, so die Begründung des Verwaltungsgerichts in erster Instanz. Weiter stellte das Gericht klar, dass das Demo-Verbot eine notwendige Schutzmaßnahme und mit Blick auf die aktuelle Lage verhältnismäßig sei. Diese Begründungen wurden nun am Sonnabend auch durch das OVG bestätigt.

Ursprünglicher Anmelder soll aus Reichsbürger-Szene stammen

Nach Informationen von NDR 90,3 ist der ursprüngliche Anmelder der Demonstration ein Mann aus der Reichsbürger-Szene. Mittlerweile hat den Platz ein Anwalt eingenommen. Der Veranstalter besteht darauf, dass die Demo-Teilnehmenden keine Maske tragen. Das ist aber laut Eindämmungsverordnung aktuell verboten.

Weitere Proteste

Am Lübecker Tordamm vor dem Haus der Gerichte trafen zwei weitere Demonstrationen aufeinander. Ein angemeldeter Protest gegen die Corona-Maßnahmen und eine ebenfalls angemeldete Gegendemonstration.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.01.2022 | 16:00 Uhr