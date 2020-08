Stand: 16.08.2020 10:16 Uhr - NDR 90,3

Spanien-Rückkehrer: Stau beim Corona-Testzentrum

Am Corona-Testzentrum am Hamburger Flughafen bilden sich lange Schlangen. Sieben Maschinen allein aus Palma de Mallorca landen am Sonntag auf dem Hamburger Flughafen, zwei weitere Maschinen kommen vom spanischen Festland. Daher wird am Flughafen damit gerechnet, dass sich noch zahlreiche Urlaubsrückkehrerinnen und -rückkehrer auf das Coronavirus testen lassen wollen. Am Freitag hatte das Auswärtige Amt eine offizielle Reisewarnung für das gesamte spanische Festland und die Balearischen Inseln wie Mallorca und Ibiza ausgesprochen.

Viele gestrichene Flüge

Reisende haben laut Informationen von NDR 90,3 im Flugzeug erfahren, dass sie sich nun binnen 72 Stunden auf das Coronavirus testen müssen. Einige Airlines haben auf die Reisewarnung reagiert, etliche Flüge nach Mallorca wurden gestrichen. Viele Urlaubende versuchten, noch umzubuchen. In der kommenden Woche soll ein weiteres Corona-Testzentrum am Hamburger Flughafen an den Start gehen.

Lange Schlangen vor Corona-Testzentrum 16.08.2020 10:15 Uhr Am Hamburger Flughafen wollen sich viele Menschen nach ihrer Rückkehr auf das Coronavirus testen lassen. NDR 90,3 Stadtreporter Karsten Sekund berichtet.







Test für Rückkehrende

Seit dem 8. August müssen Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten sich testen lassen oder einen aktuellen negativen Test vorlegen. Neben dem Corona-Testzentrum am Flughafen gibt es zwei weitere Corona-Testzentren, die die Kassenärztliche Vereinigung eingerichtet hat: in Farmsen und in Altona. Ein Testzentrum in der Innenstadt ist in Planung.

