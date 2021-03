Shopping mit Termin: Nur wenig Kundschaft in Hamburgs City Stand: 08.03.2021 19:55 Uhr Unter anderem mit Lockerungen für den Einzelhandel ist Hamburg am Montag einen Schritt aus dem Corona-Lockdown gegangen. Die Läden in der Innenstadt verzeichneten am Montag jedoch nur geringen Zulauf.

Am Vormittag sei die Zahl der Kundinnen und Kunden auch in den großen Häusern teils noch nicht einmal zweistellig gewesen, sagte Brigitte Engler vom City Management Hamburg. Viele Geschäfte seien auch noch in Vorbereitung auf einen Verkaufsstart mit "Click and Meet" - dem Shopping nach vorheriger Terminvereinbarung.

Europa Passage: Mehr als die Hälfte der Geschäfte geöffnet

"Die Stadt ist verhalten besucht, und das war auch nicht anders zu erwarten", so Engler. Große Häuser wie Karstadt, Peek & Cloppenburg, das Alsterhaus oder Saturn hätten aber bereits geöffnet. "In der Europa Passage sind es sogar 60 Prozent der Geschäfte", sagte Engler. Für die meisten dürfte es sich jedoch kaum lohnen, da mit der Öffnung auch die Kosten für Personal, Security und Technik wieder anfielen.

Einkaufen ohne vorherige Anmeldung ist seit Montag in Hamburg in Blumen- und Buchläden sowie Gartencentern möglich.

