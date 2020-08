Stand: 25.08.2020 07:26 Uhr - NDR 90,3

Senat informiert über weitere Corona-Schritte

Hamburgs rot-grüner Senat will heute seine weiteren Schritte in der Corona-Krise bekannt geben. Angesichts steigender Corona-Zahlen wird allerdings nicht mit größeren Lockerungen der Auflagen gerechnet. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte in der vergangenen Woche im NDR Hamburg Journal erklärt, dass Hamburg seinen vorsichtigen Kurz fortsetzen werde. "Wir werden noch ein paar Änderungen vornehmen in unserer Verordnung, aber einen großen Lockerungsschritt wollen wir erstmal nicht machen." Allerdings wird darüber spekuliert, ob es heute Entscheidungen zu einer Wiedereröffnung von Bordellen geben könnte. Wir zeigen die Landespressekonferenz ab 12.30 Uhr per Livestream.

Am Donnerstag treffen sich die Ministerpräsidenten

Gestern hatten sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern in einer Telefonkonferenz über Reaktionen auf die neue Lage gesprochen. Am Donnerstag ist ein Treffen der Ministerpräsidenten und -präsidentinnen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geplant, bei dem dann über eine mögliche Neujustierung der Infektionsschutzregeln entschieden werden soll. Tschentscher sprach sich dafür aus, die erlaubte Personenzahl bei privaten Feiern bundesweit zu vereinheitlichen.

