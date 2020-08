Stand: 15.08.2020 06:40 Uhr - NDR 90,3

Schulsenator zieht positive Bilanz nach Schulstart

Seit dieser Woche gehen in Hamburg alle schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen wieder in die Schule. Im Gespräch mit NDR 90,3 hat sich Schulsenator Ties Rabe (SPD) mit der Umsetzung der Corona-Regeln an den Schulen zufrieden gezeigt. Die von der Behörde vorgegebenen Corona-Regeln würden überall akzeptiert und umgesetzt, so Rabe. Aus Schulen würden nur relativ wenig bestätigte Corona-Fälle gemeldet - bislang maximal 40. Ein Fall, in dem sich jemand in einer Schule angesteckt hat, ist offenbar nicht bekannt.

Rabe: "Es geht auch um das seelische Wohl der Kinder" NDR 90,3 - 15.08.2020 07:00 Uhr Autor/in: Gaertner, Andreas Kritik von allen Seiten am Umgang mit der Maskenpflicht. Ties Rabe sieht das im Interview mit NDR 90,3 gelassen. Gesundheitsschutz sei das eine, Kinder müssten aber unbeschwert groß werden können.







Rabe: "Einigen ist zu viel Maske, anderen zu wenig"

Kritik am Umgang mit Masken weist der Senator deshalb zurück. "Die einen sagen: 'Da ist viel zu viel Maske, das ist doch Unsinn'", zitiert Rabe. Da käme die Frage, ob das auf dem Schulhof nicht weggelassen werden könne. Den anderen gehe es nicht weit genug und sie forderten die Maskenpflicht auch im Unterricht. Aktuell müssen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte auf Hamburgs Schulfluren und dem Schulgelände einen Mund-Nasen-Schutz tragen, im Unterricht darf er abgenommen werden.

Verschärfungen der Auflagen sind möglich

Im Ländervergleich gehe die Stadt einen vernünftigen Mittelweg, findet Rabe. Bei einer neuen Corona-Lage seien Verschärfungen aber denkbar, so der Schulsenator. Und auch für den Fall, dass einzelne Klassen oder Klassenstufen längerfristig in Quarantäne müssten, sei man vorbereitet.

Kritik von der Hamburger CDU

Die Hamburger CDU teilt Rabes Zufriedenheit nicht. Nach Ansicht von CDU-Schulexpertin Birgit Stöver herrsche insgesamt eine große Verunsicherung. Sie wirft Rabe und seiner Schulbehörde bevor, ihre Hausaufgaben nicht gemacht zu haben. Die CDU hatte für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte eine Corona-Schulhotline eingerichtet. Hier seien schon mehr als 70 Anrufe eingegangen - in denen vor allem der Umgang mit der Maske kritisiert worden sei.

Ties Rabe zufrieden mit der ersten Schulwoche NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 15.08.2020 07:00 Uhr Hamburgs Schulsenator Ties Rabe ist zufrieden mit der Situation an den Schulen in der Stadt. Die Umsetzung der Corona-Auflagen funktioniere. Andreas Gaertner berichtet.







