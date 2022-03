Schule in Hamburg: Maskenpflicht soll verlängert werden Stand: 25.03.2022 08:03 Uhr Wann werden die Corona-Maßnahmen an den Schulen in Hamburg runtergefahren? Im Schulausschuss der Bürgerschaft ist das am Donnerstagabend Thema gewesen.

"Wir setzen weiter auf Vorsicht und Sicherheit", sagte Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD). Anders als in Schleswig-Holstein gilt in Hamburgs Schulen wahrscheinlich auch nach Ostern weiter eine Maskenpflicht. Das letzte Wort dazu hat die Bürgerschaft in der kommenden Woche. Sie wird darüber entscheiden, ob Hamburg zu einem Corona-Hotspot erklärt wird und damit die Masken bleiben. Hamburgs SPD und Grüne sowie Teile der Opposition haben sich bereits dafür ausgesprochen. Auf jeden Fall soll es bei drei Schnelltests pro Woche in den Schulen bleiben.

Derzeit melden sich viele Lehrkräfte mit Corona krank

Die Schulen seien sichere Orte, oft sicherer als Freizeitangebote, sagt der Schulsenator immer wieder. Rabe fühlt sich jetzt durch die Entwicklung der Anzahl an Krankmeldungen bestätigt: Während es vor den Ferien täglich weniger als zehn Lehrkräfte mit Corona-Infektionen gab, schnellte jetzt die Zahl nach oben. Am Montag und Dienstag gab es jeweils mehr als 100 Krankmeldungen mit Corona bei Lehrkräften. Das heißt: Die Betroffenen müssen sich in den Ferien infiziert haben. Zu größeren Unterrichtausfällen führe das aber noch nicht, versichert der Senator.

