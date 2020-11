Rabe: "Ansteckungsgefahr in Schulen geringer als außerhalb" Stand: 19.11.2020 14:05 Uhr Die Gefahr, sich mit dem Coronavirus zu infizieren soll in Schulen geringer sein als außerhalb - das besagt eine Auswertung der Hamburger Schulbehörde.

Demnach hätten sich rund 78 Prozent der mit Corona infizierten Kinder und Jugendlichen mit großer Wahrscheinlichkeit nicht in der Schule, sondern woanders infiziert. Das sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) auf einer Pressekonferenz am Donnerstag in Hamburg.

Entsprechende Daten waren in den acht Wochen zwischen den Sommer- und den Herbstferien erhoben worden. In der Zeit waren Infektionen von 372 Mädchen und Jungen bekannt geworden. "Von ihnen haben 292 sich vermutlich gar nicht in der Schule infiziert", sagte Rabe dazu. Das habe die genaue Prüfung eines jeden Falles ergeben.

Oft einzelne Infektionen in Schulen

Sehr häufig habe man in Schulen einzelne Infektionen gefunden - zu denen keine weiteren Infektionen hinzukamen. "Dann muss man ganz nüchtern sagen: Dann kann man sich eigentlich in der Schule gar nicht infiziert haben. Dann handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Einzelfall", schlussfolgerte der Senator. Auffällig war Rabe zufolge bei der Auswertung der Daten auch, dass sich jüngere Schüler unter zwölf Jahren nur halb so häufig infiziert hätten wie ältere - deren Infektionsgeschehen sei hingegen mit dem von Erwachsenen vergleichbar.

Die gesammelten Daten will Hamburg nun der Kultusministerkonferenz für weiterführende wissenschaftliche Studien zur Verfügung stellen. Rabe arbeitet für die SPD-Kultusminister derzeit an Vorschlägen, wie es mit den Schulen während der Corona-Pandemie weitergehen soll.

