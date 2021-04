Probleme mit der Statistik bei positiven Schnelltests Stand: 24.04.2021 15:19 Uhr Wie zuverlässig sind die Corona-Schnelltests? Eine Auswertung des Hamburger Senats legt nahe, dass Menschen häufig zu Unrecht in Angst versetzt werden.

Rund ein Drittel der positiven Ergebnisse in Hamburg erwies sich demnach bei genauerer Überprüfung zuletzt als falsch. In den drei Wochen vom 22. März bis zum 11. April seien den Gesundheitsämtern 2.035 positive Schnelltestergebnisse gemeldet worden, berichtete der Senat auf eine Kleine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion. Die folgenden PCR-Tests hätten aber nur 68,5 Prozent der Fälle bestätigt. "Somit lag die Rate der falsch positiven Schnelltestergebnisse bei 31,5 Prozent", heißt es in der Senatsantwort.

RKI kennt das Problem

Das Robert Koch-Institut (RKI) weist schon länger auf das Problem hin, dass die Aussagekraft von Antigen-Schnelltests stark vom Anteil der Infizierten unter den getesteten Personen sowie von der Sensitivität und Spezifität der Tests abhängt. Lassen sich - wie in diesem Fall - sehr viele Menschen testen und nur sehr wenige von ihnen sind positiv, kann es zu statistischen Verzerrungen kommen. Weitere Informationen dazu hat das RKI auf einer eigenen Internetseite zusammengestellt. Letztendlich bieten die Schnelltests trotzdem eine gewisse Sicherheit. Nur: Sie sind nicht das Maß aller Dinge.

(Sensitivität und Spezifität beschreiben wie gut ein Test ist. Die Sensitivität ist der Anteil der Personen mit positivem Testergebnis unter den Infizierten. Die Spezifität ist der Anteil der Personen mit negativem Testergebnis unter den Nicht-Infizierten. - Quelle: Robert Koch-Institut)

Keine genauen Angaben zur Zahl der Schnelltests

Inzwischen werden in Hamburg wöchentlich mehrere hunderttausend Schnelltests gemacht. Wie viele es genau sind, kann der Senat nicht sagen: "Ein vollständiges Monitoring aller in der Stadt durchgeführten Schnelltests über die Testzentren hinaus ist aufgrund der Vielzahl von unterschiedlichen auch privatwirtschaftlichen und anderen Bereichen, die diese Tests durchführen, nicht umsetzbar." Es sei aber sichergestellt, dass positive Testergebnisse den Gesundheitsämtern aus allen Bereichen zur Verfügung gestellt werden. Ergebnisse aus Schnelltests fließen nach Angaben des Senats nicht in die von der Sozialbehörde veröffentlichen Corona-Zahlen ein, die auch der NDR nutzt.

CDU fordert regelmäßige Informationen

Der sozialpolitsche Sprecher der CDU-Fraktion, Andreas Grutzeck, forderte den Senat auf, wöchentlich detaillierter über das Testgeschehen zu berichten.

Seit dem 8. März können Hamburger mindestens einmal pro Woche einen kostenlosen Schnelltest machen. Seit dem 6. April müssen sich Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer im Präsenzunterricht mindestens zweimal pro Woche testen lassen. Auch ein Friseurbesuch in Hamburg ist seitdem nur nach einem Schnelltest möglich.

