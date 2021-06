Polizei räumt Stadtpark erneut: Wieder Festnahmen nach Partys Stand: 27.06.2021 07:20 Uhr Erneut waren in der Nacht zum Sonntag Tausende Feiernde im Stadtpark außer Kontrolle. Die Polizei räumte die große Festwiese zum zweiten Mal an diesem Wochenende.

Zunächst schien die Lage im Stadtpark friedlich, wie ein NDR 90,3 Reporter beobachtete. Tausende Menschen hatten sich dort in kleinen Gruppen versammelt, um gemeinsam zu feiern. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und beobachtete die Lage. Szenen wie in der Nacht zum Sonnabend sollten unbedingt vermieden werden.

Wieder Flaschenwürfe und Böller

Als dann immer wieder Hunderte meist junge Leute auf engem Raum zusammenstürmten und dicht an dicht tanzten, kamen die ersten Lautsprecherdurchsagen der Polizei. Einige Feiernde warfen Böller, auch Raketen wurden gezündet. Immer wieder flogen Flaschen unkontrolliert durch die Gegend. Mehrere Menschen wurden verletzt - einige Feiernde wurden festgenommen.

Einsatz mit Hubschrauber

Die Polizei zog mit Unterstützung der Bundespolizei und der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) auf, bildete eine lange Kette und trieb die feiernde Menge Richtung Borgweg. Auch ein Hubschrauber war in der Luft. Bereits gestern und an den vergangenen Wochenenden hatte es im Stadtpark immer wieder solche Partys gegeben.

Senat prüft Lockerungen

In Hamburg sind Tanzveranstaltungen nach den derzeit geltenden Corona-Regeln nicht erlaubt. Der Senat will darüber aber in der kommenden Woche beraten, unter welchen Voraussetzungen Tanzveranstaltungen im Freien wieder stattfinden könnten. Die Deutsche Polizeigewerkschaft hatte nach dem gestrigen Einsatz ein Konzept gefordert, das helfe, ähnliche Einsätze zu vermeiden.

