Partys im Hamburger Stadtpark: Flaschenwürfe und Festnahmen Stand: 26.06.2021 17:08 Uhr Im Stadtpark ist in der Nacht zum Sonnabend erneut eine Party eskaliert. Die Hamburger Polizei musste die große Wiese zwischen See und Planetarium räumen.

Es waren teilweise absurde Szenen im Stadtpark. Im Laufe des Abends hatten sich nach Polizeiangaben vom Sonnabend rund 4.000 Menschen versammelt. Bei viel Alkohol drängten sie sich auf engem Raum und tanzten zu lauter Musik. Als die Polizei versuchte, die Gruppen mithilfe von Durchsagen zu trennen, kippte die Stimmung.

Flaschenwürfe auf Polizeikräfte

Unzählige Flaschen wurden auf die Beamtinnen und Beamten geworfen, die sich zeitweise zurückziehen mussten. Mit Verstärkung durch die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) versuchte die Polizei dann für Ordnung zu sorgen. Die Feiernden lieferten sich aber über Stunden ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Beamtinnen und Beamten. Feuerwerk wurde gezündet, immer wieder stürmten Polizistinnen und Polizisten auf Gruppen von jungen Menschen zu, dabei setzten sie auch Pfefferspray ein. Mehrere Feiernde und drei Polizeikräfte wurden leicht verletzt. Elf Menschen wurden fest- oder in Gewahrsam genommen. Schon in den vergangenen Wochen hatte es im Stadtpark immer wieder ausufernde Partys gegeben.

Kritik von der Polizeigewerkschaft

Die Ereignisse im Stadtpark seien absolut vorhersehbar gewesen sagte Thomas Jungfer, Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) in Hamburg, am Sonnabend: "Das, was die Verantwortlichen der Politik, allen voran unser Erster Bürgermeister Peter Tschentscher hier machen, ist für mich absolut konzeptlos." Wenn es schon keine Alternative für Geimpfte, Genesene und Getestete zum Feiern gibt, erwarte er eine klare Linie für das kommende Wochenende. "Zur Not mit einem Alkoholverbot für draußen", so Jungfer.

Senat prüft Aufhebung des Tanzverbots

Nach den in Hamburg geltenden Corona-Regeln sind Tanzveranstaltungen zurzeit nicht erlaubt. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat aber angekündigt, dass der Senat kommende Woche prüfen wird, ob Tanzen im Freien unter strengen Voraussetzungen - wie zum Beispiel einer Testpflicht - wieder erlaubt wird.

