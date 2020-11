Neue Maßnahmen für einen besseren Infektionsschutz in Kitas Stand: 20.11.2020 15:07 Uhr Um für einen besseren Infektionsschutz sorgen zu können, bekommen Hamburger Kitas jetzt einen Sonderzuschuss. Zwischen 1.000 und 3.000 Euro erhalten sie für die Umsetzung ihrer Hygienekonzepte.

Bei etwa 1.160 Einrichtungen kommen so Kosten von insgesamt rund 3,5 Millionen Euro zusammen. Außerdem stellt die Sozialbehörde allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kitas, Tagespflegeeinrichtungen und der Kinder- und Jugendhilfe kostenlos Masken zur Verfügung.

AUDIO: Mehr Corona-Infektionsschutz in Kitas (1 Min)

Zudem wird in den Gesundheitsämtern ein extra Meldeweg eingerichtet, um Ausbrüchen in Gemeinschaftseinrichtungen Priorität einzuräumen. So sollen der Informationsfluss verbessert und die Ämter letztlich entlastet werden, heißt es aus der Behörde. Landen solche Fälle nämlich ganz unten im Stapel der Gesundheitsämter, melden sich dort sonst Dutzende besorgter Angehörige.

30,5 Millionen Euro für Erstattung von Kita-Beiträgen

Die Erstattung der Kita-Beiträge in der Zeit des Lockdowns im Frühjahr kostet die Sozialbehörde schon rund 30,5 Millionen Euro. Das geht aus einer Gesetzesvorlage hervor, die diese Entlastung für Familien nachträglich regelt. Eltern von Hamburger Kindergarten-Kindern mussten damals keine Kita-Beiträge zahlen, solange die Notbetreuung lief.

Keine größeren Ausbrüche in Kitas

Anders als in Schulen hat es demnach in Kitas bisher auch keine sogenannten Infektionscluster, also größere Ausbrüche, gegeben. Nur etwa vier Prozent der Infizierten sind unter 9 Jahre alt, obwohl diese Altersgruppe rund zehn Prozent der Hamburger Bevölkerung ausmacht. Dass es beim Kita-Betrieb weitere Einschränkungen gibt, ist deshalb momentan eher unwahrscheinlich.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.11.2020 | 17:00 Uhr