Landespressekonferenz: Gibt es weitere Lockerungen in Hamburg? Stand: 25.05.2021 06:48 Uhr Da die Sieben-Tage-Inzidenz in der vorigen Woche in Hamburg konstant unter 50 lag, könnte der Senat heute weitere Öffnungsschritte beschließen.

Es gilt generell, dass zwischen den einzelnen Öffnungsschritten 10 bis 14 Tage liegen sollen. Daran halten wir fest, sagt Hamburgs Senatssprecher Marcel Schweitzer. Man wolle auf jeden Fall einen Jojo-Effekt - also ein erneutes Ansteigen der Inzidenz vermeiden.

Lockerungen frühestens zum Wochenende

So hoffen jetzt unter anderem die Hoteliers, dass sie bald wieder Übernachtungsgäste begrüßen dürfen. Ob auch schon die Innengastronomie dran ist oder Kontaktbeschränkungen weiter gelockert werden - egal, was der Senat heute beschließt, die möglichen Änderungen werden frühestens zum Wochenende in Kraft treten, wenn alles in neue Rechtsverordnungen umgesetzt ist. NDR.de überträgt die Landespressekonferenz zur Corona-Lage in Hamburg hier ab 12.30 Uhr im Livestream.

Impfgipfel: Wie geht es für Kinder und Jugendliche weiter?

Hoffnung setzen viele auch auf den Impfgipfel zwischen den Länderchefs und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag. Dort geht es unter anderem um Impfungen für Kinder und Jugendliche. Das Konzept, das Hamburg beim Bundesgesundheitsministerium eingereicht hat, sieht nach Informationen von NDR 90,3 vor, dass das Impfzentrum an der Messe vier Wochen komplett für Schülerinnen und Schüler reserviert werden soll.

