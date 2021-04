Stand: 13.04.2021 12:33 Uhr Jetzt live: Landespressekonferenz in Hamburg

In der heutigen Landespressekonferenz im Hamburger Rathaus geht es um die aktuelle Corona-Lage in der Hansestadt. Das Bundeskabinett hat derweil am späten Vormittag eine bundesweite Corona-Notbremse beschlossen. Möglicherweise hat diese Entscheidung auch Auswirkungen auf die bestehenden Verordnungen in Hamburg.

Außerdem stellen der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) den neuen Hamburger Antisemitismusbeauftragten vor.

NDR.de überträgt die Landespressekonferenz jetzt per Livestream.

