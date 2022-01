In Hamburg 2021 nur ein Todesfall durch Corona-Impfung nachgewiesen

Stand: 20.01.2022 07:16 Uhr

In Hamburg konnte 2021 nur in einem Fall recht sicher nachgewiesen werden, dass jemand an den Folgen der Impfung starb. Das belegen Senatsantworten auf Anfragen der CDU-Fraktion. Bis heute wurden in der Stadt knapp 1,5 Millionen Menschen mindestens einmal geimpft.