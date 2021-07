Impfungen in Hamburg: Viele lokale Angebote und Aktionen Stand: 13.07.2021 06:20 Uhr In Hamburg wird es künftig mehr Anlaufstellen für Impfungen geben. Zudem sind lokale Angebote und Sonderaktionen geplant. Besondere Impf-Anreize wie Geldpreise sind aber nicht geplant, hat Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) klargestellt.

Ab Ende des Monats wird auch in Bürgerhäusern geimpft. Los geht es unter anderem in Bergedorf, Altona, Lurup und Allermöhe. Bereits jetzt haben mehr als 40.000 Hartz-IV-Empfängerinnen und -Empfänger außerdem Einladungen zu Impfungen in ihren Jobcentern bekommen. Nach einem erfolgreichen Testlauf in Wilhelmsburg gibt es das Angebot jetzt an mindestens fünf weiteren Standorten.

AUDIO: Hamburg plant mehr Anlaufstellen für Impfungen (1 Min) Hamburg plant mehr Anlaufstellen für Impfungen (1 Min)

Keine Lotterien, Gewinnspiele oder Geldpreise geplant

Mobile Impfteams fahren außerdem weiter die öffentlichen Unterkünfte an und werden für Sonder-Aktionen eingesetzt, zum Beispiel für Erntehelferinnen und -helfer oder Seeleute. Auch im Impfzentrum soll es nochmal Angebote für spezielle Zielgruppen geben - zum Beispiel eine Handwerker-Impfstunde ganz früh am Morgen. Impf-Anreize wie Lotterien, Gewinnspiele oder Geldpreise sind bisher in anderen Ländern nicht besonders wirksam, sagt Sozialsenatorin Melanie Leonhard. Deshalb sind sie hier in Hamburg auch nicht geplant.

Aber schon jetzt haben voll Geimpfte Vorteile, zum Beispiel beim Reisen und diese Vorteile werden weiter zunehmen und damit die Impfung attraktiver machen, prophezeit die Senatorin.

