Impfen in Hamburg: Senatorin verspricht Termine für Jüngere Stand: 19.07.2021 06:20 Uhr Ende August ist endgültig Schluss - dann wird das Impfzentrum in den Hamburger Messehallen geschlossen. Bis dahin sollen noch mindestens 41.000 Impftermine vergeben werden.

Wer sich jetzt für eine Corona-Schutzimpfung entscheidet, der wird in den nächsten Tagen problemlos einen Termin im Impfzentrum bekommen, versichert Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD). Sie appelliert besonders an die jüngeren Hamburgerinnen und Hamburger, die oft noch keinen Hausarzt haben, diese Chance zu nutzen. Denn sie hätten sehr lange gewartet und den Älteren den Vortritt gelassen. Jetzt sei Ihre Gelegenheit, sich im Impfzentrum ohne großen Aufwand impfen zu lassen, so Leonhard.

Zweitimpfungen kommen schneller

Auch eine Zweitimpfung soll dort noch möglich sein. Denn die Behörde plant, die Intervalle zwischen Erst- und Zweitimpfung für die mRNA- Impfstoffe Biontech - und Moderna auf drei beziehungsweise vier Wochen zu verkürzen. Möglicherweise sollen Zweitimpfungen nach Schließung des Impfzentrums später auch in Hamburger Krankenhäusern angeboten werden. Entschieden sei das aber noch nicht, so ein Behördensprecher.



Impftermine können weiterhin telefonisch unter der Nummer 116 117 oder online unter impfterminservice.de gebucht werden.

AUDIO: Hamburgs Sozialsenatorin verspricht Impftermine für Junge (1 Min) Hamburgs Sozialsenatorin verspricht Impftermine für Junge (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.07.2021 | 06:00 Uhr