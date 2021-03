Hamburgs Schulen bleiben offen, Behörde setzt auf Selbsttest Stand: 20.03.2021 06:28 Uhr Hamburgs Schulen sollen offen bleiben - trotz der wegen der steigenden Inzidenzen zurückgenommenen Öffnungen von Läden und anderen Einrichtungen. Senat und Schulbehörde setzen jetzt auf Schnell-Selbsttests - ab Montag an allen Schulen.

Man können jetzt grünes Licht für das Selbsttesten geben, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD). Und verwies auf Tests an zehn Pilotschulen - darunter sechs Grundschulen. Schülerinnen und Schüler seien überall damit gut zurechtgekommen, so die Behörde.

AUDIO: Testen an Hamburgs Schulen (1 Min) Testen an Hamburgs Schulen (1 Min)

Ein Test pro Woche

Bei den Selbsttests muss ein kurzes Wattestäbchen in den vorderen Nasenbereich gesteckt werden. Anschließend wird mit einer Testflüssigkeit geprüft, ob eine Infektion vorliegt. Ab der kommenden Woche sollen sich so rund 120.000 Schülerinnen und Schüler unter Anleitung in den Schulen je einmal testen - das gesamte Schulpersonal sogar dreimal pro Woche.

Zehn positive Fälle

Derzeit kommen dank des Wechselunterrichts maximal halbe Klassen in den Präsenzunterricht. Bei den 20.000 ersten Schnelltests in dieser Woche gab es zehn positive Fälle unter Schulbeschäftigten. Sie mussten umgehend ihre Schulen verlassen.

