Hamburger Epidemiologe beantwortet Fragen zur Corona-Pandemie Stand: 21.02.2022 21:06 Uhr Hamburg steht das dritte Frühjahr mit Corona bevor. Im Video-Livechat bei NDR.de hat der Hamburger Mediziner und Epidemiologe Prof. Ralf Reintjes von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) am Montag Fragen von Userinnen und Usern beantwortet.

Wie wird sich die Corona-Pandemie weiter entwickeln? Ist ein ruhiges Frühjahr wahrscheinlich oder sind nach der Omikron-Variante neue und möglicherweise aggressivere Varianten des Coronavirus zu erwarten? Welche Schutzmaßnahmen der Politik sind sinnvoll und was sollte im Umgang mit der Pandemie darüber hinaus beachtet werden? Welche Rolle spielen Impfungen heute und für die Zukunft? Kommt nach der dritten, die vierte, fünfte oder eine jährliche Impfung, wie es beim Grippeschutz schon lange Praxis ist? Und: Welche Kriterien sind aus Sicht des Experten für das Jahr 2022 sinnvoll, um die Corona-Lage angemessen zu bewerten? Diese und viele weitere Fragen hat Reintjes in einer guten Stunde beantwortet. Wegen der großen Anzahl an Fragen konnten nicht alle beantwortet werden. NDR 90,3 Reporterin Anna Rüter hat den Video-Chat moderiert.

Ralf Reintjes ist Mediziner am Bergedorfer Campus der HAW. Dort lehrt und forscht er im Bereich Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung. Er hat auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Europäische Union beraten.

Auswertung und Mitschnitt des Video-Chats

Eine schriftliche Auswertung des Gesprächs finden Sie am Dienstag, den 22. Februar, im Laufe des Tages unter NDR.de/Hamburg sowie in der NDR Hamburg App.

