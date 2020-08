Stand: 17.08.2020 17:34 Uhr - NDR 90,3

Hamburg gibt Finanzspritze für Open-Air-Konzerte

Hamburg will in den kommenden Monaten Open-Air-Konzerte in der Hansestadt mit einer Summe von 1,5 Millionen Euro fördern. "Die Livemusik-Szene ist von den Corona-bedingten Einschränkungen besonders hart getroffen", teilte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Montag mit. Deshalb habe seine Behörde jetzt im Austausch mit den Hamburger Livemusik-Clubs und Livemusik-Veranstaltern ein Programm auf den Weg gebracht, das Corona-gerechte Konzertveranstaltungen fördert.

Statt in den Clubs soll es bis Ende Oktober vermehrt Open-Air-Konzerte geben, zum Beispiel im Musikpavillon von Planten un Blomen, auf dem Lattenplatz vor dem Knust oder im Cruise Inn auf dem Parklatz des Kreuzfahrtterminals Steinwerder. Das Förderprogramm in Höhe von 1,5 Millionen Euro soll alle an der Durchführung von Konzerten Beteiligten unterstützen - von den Clubs über Veranstalter, Agenturen, Technik bis hin zu den Musikerinnen und Musikern.

