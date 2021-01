Hamburg erwägt ein Impf-Shuttle für Ältere Stand: 25.01.2021 06:43 Uhr In Hamburg prüft die Gesundheitsbehörde einen kostenlosen Shuttle-Service für Senioren und Seniorinnen zum Impfzentrum. Noch in dieser Woche will sie ein entsprechendes Konzept vorlegen.

In Hannover wollen Hilfsorganisationen wie das Deutsche Rote Kreuz oder die Johanniter-Unfall-Hilfe ältere Menschen zum Impfzentrum bringen. In Hamburg gebe es ähnliche Überlegungen, bestätigte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich. Dabei geht es um über 80-Jährige, die zu Hause leben. Die Impfwilligkeit bei älteren Menschen sei generell sehr hoch, so Helfrich.

Biontech-Impfstoff bleibt knapp

In dieser Woche soll eine geringere Menge des Biontech-Impfstoffes kommen als ursprünglich vereinbart. Dieser Stoff wird im Impfzentrum und in den Pflegeheimen gespritzt.

Moderna-Impfstoff wird in Krankenhäusern gespritzt

Die 1.200 Dosen des Moderna-Präparats sind unterdessen laut Helfrich vollständig an die Krankenhäuser gegangen. Der neue Impfstoff von AstraZeneca, der vermutlich Ende der Woche zugelassen wird, könnte längerfristig von Hausärzten und Hausärztinnen gespritzt werden, da er einfacher aufzubewahren ist. Aussuchen kann man sich seinen Impfstoff erstmal nicht, so Helfrich.

AUDIO: Kommt ein Impf-Shuttle für Ältere in Hamburg? (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.01.2021 | 08:00 Uhr