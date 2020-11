Hamburg errichtet Impfzentrum in den Messehallen Stand: 26.11.2020 11:31 Uhr In den Hamburger Messehallen können sich bald mehr als 7.000 Menschen täglich gegen Corona impfen lassen.

Der Aufbau des Impfzentrums hat bereits begonnen - ab Mitte Dezember könnte es losgehen. Alles soll bereit sein, wenn der erste Impfstoff nach Hamburg kommt. "Sobald ein Impfstoff angeliefert werden kann, werden wir in Hamburg mit den Impfungen beginnen", sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Donnerstag. Noch sei offen, wann genau gestartet werden kann, und wie viel Impfstoff bereitstehen werde.

Leonhard betonte, wenn ein Impfstoff in Deutschland zugelassen sei, dann sei er auch sicher. Über das kommende Jahr hinweg werde auch immer mehr Impfstoff zur Verfügung stehen.

Medizinisches Personal zuerst

Das Impfzentrum bedeutet für Hamburg eine große logistische Herausforderung. Das beginnt mit dem Impfstoff selbst: Er muss tiefgekühlt und sicher gelagert werden. Dann muss organisiert werden, wer sich wann impfen lassen kann. Wie überall in Deutschland sind auch in Hamburg erst einmal die Menschen dran, die in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeheimen arbeiten. Dann kommen Polizei und Feuerwehr dran sowie diejenigen, die dafür sorgen, dass Wasser und Strom fließen. Und natürlich auch die Menschen, die besonders gefährdet sind durch das Virus.

Die Sozialbehörde ist dabei, den Einsatz von mobilen Impf-Teams zu planen, die beispielsweise in Pflegeheime gehen. Dafür braucht es aber einen Impfstoff, der nicht so aufwendig gelagert werden muss.

Nur mit Anmeldung und Termin

Ohne Termin und Anmeldung gibt es keine Impfung im Impfzentrum, wie die Sozialbehörde erklärte. Impfberechtigte Personen sollen sich über ein Online-Tool oder ein eigens aufgebautes Callcenter anmelden. Dort werde die Terminvereinbarung abgewickelt, die Impfberechtigung überprüft und ein Termin vor Ort im Impfzentrum vereinbart. Es ist laut Behörde damit zu rechnen, dass zwei Impfungen erforderlich sein werden.

Organisiert wird die Arbeit im Impfzentrum in den Messehallen von der Kassenärztlichen Vereinigung im Auftrag der Stadt. Eine Impfung ist freiwillig.

