Hamburg drohen schärfere Corona-Maßnahmen Stand: 08.10.2020 18:26 Uhr Hamburg will schärfere Corona-Maßnahmen ergreifen. Ab Montag sollen in Gastronomie und Einzelhandel von allen Masken getragen werden.

Auf diesen Mechanismus habe sich der Senat verständigt, sagte Martin Helfrich, Sprecher der Gesundheitsbehörde. In Hamburg haben die Corona-Infektionen erstmals seit April wieder den sogenannten Inzidenzwert von 35 überschritten. Mit 125 neuen Ansteckungen kletterte der Wert laut Behörde am Donnerstag auf 36,1. Der Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an. Damit dürfen Fußballspiele in Hamburger Stadien ab sofort nur noch vor maximal 1.000 Zuschauern stattfinden.

Maskenpflicht für alle in Gastronomie und Einzelhandel

Ab kommenden Montag soll dann für alle Personen eine Maskenpflicht in gastronomischen Einrichtungen und im Einzelhandel gelten, teilte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) nach Beratungen des Senats mit. Das gilt dann also auch für das Personal. "Darüber hinaus werden wir die Einhaltung der Regeln, insbesondere in der Gastronomie, noch stärker kontrollieren", so Tschentscher. Sollte sich die Zahl der Infektionen weiter auf dem aktuellen Niveau bewegen, müssen ab Montag auch Mund-Nase-Bedeckungen bei allen sonstigen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und in Gebäuden mit Publikumsverkehr und an öffentlichen Plätzen getragen werden, an denen es zu größeren Ansammlungen und Enge komme. Und: Gesichtsvisiere sollen nicht mehr als ausreichende Alltagsmaske anerkannt werden. Sie sind dann nur noch ausnahmsweise zulässig, beispielsweise bei Menschen mit Behinderungen. Dass auch Schulen und Kitas wieder dichtmachen, müssen Eltern laut Gesundheitsbehörde vorerst nicht fürchten.

Einschränkungen für private Feiern drohen

Die Einschränkungen beim Sport sollen wieder entfallen, sobald der Inzidenzwert unter 35 fällt. Alle anderen Lockerungen sind laut Senatsbeschluss erst wieder möglich, wenn der Wert mindestens drei Tage unter der Marke bleibt. Bislang galt ein Inzidenzwert von 50 als Grenze, ab dem spätestens schärfere Maßnahmen ergriffen werden müssen. Fest steht schon, dass dann Feiern im privaten Rahmen auf höchstens 10 und in angemieteten Räumen auf höchstens 25 Teilnehmer beschränkt werden müssen.

Am Mittwoch hatte Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) bereits schärfere Maßnahmen für die Gastronomie in Aussicht gestellt, sollte der Inzidenzwert weiter in Richtung 50 steigen - ähnlich wie in Berlin. Als Beispiele nannte er eine mögliche Sperrstunde, ein Alkoholverbot oder eine Reduzierung der Gäste. Bei 50 werden außerdem weitere Freizeitmöglichkeiten wieder eingeschränkt. Laut Westhagemann sind dann auch Pläne zum Winterdom oder den Weihnachtsmärkten hinfällig.

Beratungen per Telefonkonferenz

Am Freitag nimmt Tschentscher mit den Oberbürgermeistern und Regierungschefs von elf großen deutschen Städten an einer Telefonkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teil. Dort soll über das weitere Vorgehen beraten werden.

