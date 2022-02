Hamburg: Zwei Impf-Sonnabende speziell für Kinder geplant Stand: 07.02.2022 06:18 Uhr Zusätzliche Impf-Angebote speziell für Kinder plant die Hamburger Gesundheitsbehörde. Los geht es am kommenden Sonnabend im Impfzentrum Harburg, am darauffolgenden Wochenende gibt es in Bergedorf den Piks.

Im Impfzentrum in den Harburg Arcaden gibt es am kommenden Sonnabend, den 12. Februar, ausschließlich für 5- bis 11-jährige Kinder die Corona-Impfung. Eltern müssen natürlich dabei sein, denn sie müssen sich einverstanden erklären. Damit bei der Kommunikation alles klappt, sind die Impfteams mehrsprachig und sprechen türkisch und russisch.

Impfung ohne Termin

Zwischen 10 und 18 Uhr können die Kinder mit ihren Eltern ohne Anmeldung zur Impfung kommen. Kinder, die sich allerdings mit dem Coronavirus infiziert hatten, dürfen laut Behörde nicht geimpft werden. In Bergedorf geht es dann am übernächsten Sonnabend, also am 19. Februar, mit einem Impftag extra für Kinder weiter. Ebenfalls ab 10 Uhr, dann im Impfzentrum in der Chrysanderstraße.

Wer an diesen beiden Tagen das Angebot nicht wahrnehmen kann, der kann seine Kinder unter der Woche im zentralen Kinderimpfzentrum in der Neustadt impfen lassen. Hier sind noch rund 3.000 Termine frei. Diese können online gebucht werden.

