Hamburg: Wohl kleine Änderung der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen

Maskenpflicht in Bussen und Bahnen: Wohl kleine Änderung in Hamburg Stand: 28.09.2022 06:26 Uhr "Es bleibt auch im Oktober sehr wahrscheinlich bei den bestehenden Corona-Regeln in unserer Stadt", heißt es von der Hamburger Sozialbehörde. Damit gilt wohl auch in Zukunft die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen - allerdings mit einer Änderung.

Eigentlich haben die Bundesländer ab Oktober freie Hand: Das neue Infektionsschutzgesetz regelt nur, dass es bei der Maskenpflicht in den Fernzügen bleibt. Was in den einzelnen Ländern gilt, regeln diese dann selbst - das betrifft auch den öffentlichen Nahverkehr. Der Hamburger Senat will nicht auf die Maske verzichten, allerdings soll es wohl eine kleine Änderung geben: Weil in den angrenzenden Bundesländern im Verkehrsverbund bereits heute eine medizinische Maske ausreichend ist, werde zur Vereinheitlichung künftig auch in Hamburg das Tragen einer medizinische Maske vorgeschrieben statt wie bislang eine FFP2-Maske, so die Gesundheitsbehörde.

Behörde: FFP2-Maske ist sicherer

Die Behörde wies aber daraufhin, dass die FFP2-Maske in vielen Situationen immer noch der bessere Schutz sei, zu dem man aus eigener Entscheidung natürlich weiterhin greifen dürfe. Die neue Corona-Verordnung - die erste auf Grundlage des geänderten Infektionsschutzgesetzes (IfSG) des Bundes - werde in Hamburg derzeit erarbeitet, spätestens am Freitag veröffentlicht und soll ab Sonnabend gelten.

HVV: Regeln immer schwerer durchzusetzen

Das Durchsetzen der Maskenpflicht-Regeln bleibt weiterhin Aufgabe des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV). Obwohl genau das immer schwieriger wird - auch weil die Maskenpflicht für Flugreisen inzwischen aufgehoben wird. Darauf hatte erst vor wenigen Tagen ein Hochbahn-Sprecher hingewiesen.

Corona-Inzidenz in Hamburg steigt wieder leicht

Ein Argument für die Maske könnten die zuletzt im Wochenvergleich wieder leicht gestiegenen Corona-Zahlen sein. Bei mehr als 4.000 Menschen wurde das Virus in den vergangenen sieben Tagen im Labor nachgewiesen. Das sind rund 300 positive PCR-Tests mehr als noch vor einer Woche.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.09.2022 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus Öffentlicher Nahverkehr