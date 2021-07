Hamburg: Wenig Andrang beim Impfen ohne Termin Stand: 26.07.2021 21:05 Uhr Hamburg will das Tempo beim Impfen deutlich erhöhen. Ab sofort können Hamburgerinnen und Hamburger deshalb für ihre Corona-Schutzimpfung auch ohne einen Termin zu vereinbaren ins Impfzentrum kommen.

Die Zeiten, in denen es kaum Impfstoff und nur wenige freie Termine gegeben hat, sind endgültig vorbei. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde vom Sonntag hat das Impfzentrum ausreichend Kapazitäten, um künftig durchgehend auch Impfwillige zu versorgen, die ohne Anmeldung vorbei kommen.

Auch mobile Impfteams sollen eingesetzt werden

Allzu viele Menschen nahmen das Angebot am Montag aber noch nicht wahr. Gut 2.000 Impfungen wurden verabreicht, 10.000 wären pro Tag möglich. Die Hoffnung des Senat ist, das sich nach der Urlaubssaison wieder mehr Menschen impfen lassen - auch durch zusätzliche Möglichkeiten. Martin Helfrich von der Gesundheitsbehörde sagte am Montag, der Senat bereite Impfungen durch mobile Impfteams vor. "Dafür haben wir jetzt schon mehr als 20 Standorte über das ganze Stadtgebiet ausgewählt", so der Behördensprecher. Dort würden dann dezentrale Impfangebote gemacht - ebenfalls oft ohne vorherige Terminbuchung. "Wir bringen das Impfen also in die unmittelbare Nachbarschaft", ergänzte Helfrich.

Erstimpfungen bis 10. August

Das Zentrum in den Messehallen ist noch bis Ende August in Betrieb, bis dahin können mehrere Zehntausend Menschen ihre erste und zweite Spritze dort bekommen. Erstimpfungen werden bis 10. August verteilt, danach dann nur noch die Zweitimpfung. Das Angebot gilt für Hamburgerinnen und Hamburger ab 16 Jahren, Minderjährige müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden.

Hamburg liegt beim Impfen hinten

Laut Robert-Koch-Institut sind in Hamburg bisher 46 Prozent der Einwohner vollständig geimpft. Das ist im Bundesvergleich mit der schlechteste Wert. Nur in Sachsen ist die Quote noch niedriger.

Erfolgreiche Impfaktion am Sonnabend

Schon am Sonnabend hatte die Sozialbehörde Hamburgerinnen und Hamburgern zum zweiten Mal die Möglichkeit gegeben, sich ohne Termin in den Messehallen impfen zu lassen. 1.849 Menschen nutzten das offene Angebot nach Angaben des leitenden Impfarztes Dirk Heinrich. Auch Handwerkerinnen und Handwerker werden seit Mitte Juli ohne Termin geimpft.

Impftermine können auch weiterhin telefonisch unter der Nummer 116 117 oder online unter impfterminservice.de gebucht werden.

