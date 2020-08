Stand: 10.08.2020 12:49 Uhr - NDR 90,3

Ohne Maske in Bus und Bahn: 40 Euro Strafe

Nun also doch: Wer in Hamburg ohne korrekten Mund-Nase-Corona-Schutz im Öffentlichen Nahverkehr erwischt wird, soll Strafe zahlen: 40 Euro sind dafür vorgesehen, wie der Hamburger Senat am Montag mitteilte.

15 Prozent ohne Maske angetroffen

Bei Zivilkontrollen am vergangenen Wochenende seien in U-Bahnen zuletzt mehr Nicht-Maskenträger angetroffen worden, sagte der Chef des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV), Hendrik Falk. "Wir hatten in der Spitze bis zu 15 Prozent Fahrgäste, die keine Maske trugen oder deren Nase nicht bedeckt war. Das sind deutlich mehr als noch in den Vorwochen." Deswegen habe sich die Verkehrsbehörde in Abstimmung mit dem HVV und den Hamburger Verkehrsunternehmen sowie den Bundesländern Schleswig-Holstein und Niedersachsen dazu entschlossen, die Strafe zum Schutz der Fahrgäste einzuführen.

Die 40 Euro soll zahlen, wer die Maske in Bussen und Bahnen sowie im fahrscheinpflichtigen Bereich des HVV nicht ordnungsgemäß über Mund und Nase trägt. Zahlen soll man vergleichbar wie beim Schwarzfahren direkt vor Ort bei den HVV-Kontrolleuren. Zuletzt hatte Hamburg noch Abstand von Strafen genommen, obwohl etwa Niedersachsen oder Schleswig-Holstein schon bei Maskenmuffeln abkassiert.

Tjarks: "Eine praktikable Lösung"

"Das ist eine praktikable, für alle nachvollziehbare Regelung, mit der wir noch einmal verdeutlichen wollen, dass das Tragen einer Alltagsmaske keine Empfehlung, sondern nach wie vor eine Pflicht ist", teilte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) mit.

Während des Unterrichts müssen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer in Hamburg dagegen weiterhin keine Maske tragen. Das Verwaltungsgericht lehnte am Montag einen anderslauteten Eilantrag ab. Das Gericht räumt den Behörden einen großen Ermessensspielraum ein.

