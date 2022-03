Hamburg: 1.400 Menschen bei Demos gegen die Corona-Politik Stand: 13.03.2022 07:43 Uhr In Hamburg haben am Sonnabend laut Polizei insgesamt rund 1.400 Menschen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie demonstriert.

Die Demonstrierenden versammelten sich am Sonnabendnachmittag an der Mundsburg, am Berliner Tor und am Klosterstern. Die Polizei begleitete die Demonstrationszüge, die friedlich blieben. Am Rande der Veranstaltung gab es auch vereinzelt Gegendemonstrantinnen und -demonstranten.

Verfassungsschutz warnt vor beteiligtem Verein

Zur Demonstration aufgerufen hatte auch der vom Verfassungsschutz als demokratiefeindlich eingestufte Verein United Movement for Equal Human Rights (UMEHR). Im Vorfeld der Demonstration hatte der Verfassungsschutz klargestellt, dass jede Person, die dort mitlaufe, mit Extremistinnen und Extremisten marschiere.

