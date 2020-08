Stand: 19.08.2020 13:37 Uhr - Hamburg Journal

Engpässe bei Corona-Tests? Am ehesten bei den Kits

In Hamburg hat am Mittwoch ein weiteres Testzentrum am Flughafen eröffnet, im September kommt noch eines in der Innenstadt dazu. Doch momentan werden die möglichen Kapazitäten an Corona-Tests nach Angaben der Gesundheitsbehörde nicht einmal zur Hälfte ausgeschöpft. Ein Engpass drohe am ehesten bei der Beschaffung der Test-Kits, wie NDR 90,3 erfahren hat.

9.600 Tests pro Tag

Demnach können die Labore der Stadt inzwischen gut 19.000 Tests pro Tag auswerten. Durchschnittlich wurden in der vergangenen Woche nur 9.600 Tests pro Tag durchgeführt. Bei Bedarf könnten die Anlaufstellen, Ärztinnen und Ärzte noch deutlich mehr testen und auch die Laborkapazitäten könnten noch erweitert werden, heißt es aus der Gesundheitsbehörde. Dann würde sich aber ein neues Problem ergeben: Es gibt nämlich nicht beliebig viele Test-Kits, mit denen sich das Virus überhaupt erst nachweisen lässt.

Kits sind Mangelware

Um einen Material-Mangel wie bei Desinfektionsmitteln und Masken zu verhindern, versuchen die Labore zwar vorausschauend zu bestellen. Die Kits sind aber überall Mangelware. Große Hersteller zum Beispiel in den USA produzieren fast nur noch für den eigenen Markt. Auch die Kassenärztliche Vereinigung sieht hier die größte Gefahr für mögliche Test-Engpässe. Aktuell gebe es aber noch kein Problem.

