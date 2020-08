Stand: 11.08.2020 15:20 Uhr - NDR 90,3

Digitale Uni: Fegebank stellt Initiative vor

Ein Corona-Semester mit leeren Hörsälen und digitaler Lehre liegt hinter den Studentinnen und Studenten. Dafür wurden viele Vorlesungen per Internet-Livestream gezeigt. Wie geht es im neuen Semester weiter? Mit gut 15 Millionen Euro unterstützt der Hamburger Senat die Hochschulen, das UKE und die Unibibliothek. In kürzester Zeit mussten die Unis sich in der Corona Krise auf digitales Lernen umstellen, Hard- und Software beschaffen, Lehrmaterialien kaufen.

Wissenschaftssenatorin zieht positive Bilanz

Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) zieht trotz Kritik eine positive Bilanz: "Das digitale Sommersemester hat gut, vielleicht überraschend gut funktioniert und wir bereiten uns auf das Wintersemester vor, vielleicht in einem Hybridformat", sagte sie auf der Landespressekonferenz am Dienstag. Zwar könnten dort, wo es unter Einhaltung der Kontakt- und Hygieneregelungen möglich ist, wieder Präsenzveranstaltungen stattfinden. "Aber es wird weiterhin viele digitale Lehrangebote geben. Vor allem die großen Vorlesungen mit mehr als 1.000 Studierenden sollen weiter online stattfinden.

Landespressekonferenz: Investitionen für die digitale Lehre 11.08.2020 19:30 Uhr In der Landespressekonferenz ging es am Dienstag um eine Investitionsoffensive für die staatlichen Hochschulen der Hansestadt. Ihnen hat der Hamburger Senat 15,4 Millionen Euro für die digitale Lehre zugesichert.







Wintersemester beginnt im November

In welchem Verhältnis Online-Seminare zu Anwesenheit stehen, ist noch genauso unklar, wie wie viele ausländische Studierende zum Wintersemester nach Hamburg zurückkehren können. Das Wintersemester beginnt in diesem Jahr erst Anfang November.

