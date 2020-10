Coronavirus: 162 Neuinfektionen in Hamburg registriert Stand: 18.10.2020 11:38 Uhr Die Zahl der registrierten Corona-Fälle in Hamburg ist innerhalb eines Tages um 162 gestiegen. In den Krankenhäusern der Stadt werden nach Angaben vom Sonntag 59 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt.

Seit Beginn der Pandemie haben sich nach Angaben der Hamburger Gesundheitsbehörde insgesamt 9.908 Menschen mit dem Virus infiziert. Demnach können inzwischen etwa 7.700 Menschen in der Hansestadt als genesen angesehen werden. Der so genannte Inzidenzwert liegt aktuell bei 49,8. Gemeint ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Ab einem Wert von 50 muss es zu weiteren Einschränkungen kommen. Am Freitagnachmittag gab der Senat bereits mehrere Verschärfungen der Regeln bekannt.

241 Menschen bisher gestorben

In Hamburger Krankenhäusern werden den Angaben von Sonntag zufolge derzeit 59 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt. Weiterhin 17 dieser Patientinnen und Patienten befinden sich auf Intensivstationen. Insgesamt sind bislang 241 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Hinweis: Die Zahlen in der oberen Grafik basieren auf den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI). Sie sind am Vortag des jeweils angegebenen Datums ans RKI übermittelt worden. Die Werte können von den Angaben der Bundesländer leicht abweichen. Gerade an Wochenenden melden die Gesundheitsämter die Zahlen der Neuinfektionen nicht zuverlässig ans RKI.

Telefon-Hotline für Fragen zum Coronavirus

Allgemeine Fragen zum Coronavirus werden unter der Telefon-Hotline 040 / 428 284 000 beantwortet. Bei auftretenden grippeähnlichen Symptomen in Verbindung mit Kontakt zu erkrankten Personen sollte der Hausarzt oder der Arztruf 116117 telefonisch kontaktiert werden.

Weitere Informationen Coronavirus in Hamburg: Nachrichten und Hintergründe Wie geht es Hamburg mit der Corona-Pandemie? Welche Beschränkungen gibt es, welche Lockerungen? Hier finden Sie die aktuellen Zahlen, Nachrichten, Videos und Hintergründe. mehr Corona-Ticker: Hamburg knapp unter 50er-Inzidenz Hamburg steuert auf die Einstufung als Risikogebiet zu - die Sieben-Tage Inzidenz beträgt 49,8. Mehr Corona-News im Ticker. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.10.2020 | 12:00 Uhr