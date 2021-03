Corona-Tests an Hamburgs Schulen: Erste Bilanz liegt vor Stand: 26.03.2021 14:17 Uhr Seit Anfang der Woche werden flächendeckend in Hamburg Schulkinder und Schulpersonal auf Corona getestet - jetzt liegen erste Ergebnisse vor.

Rund 80.000 Selbsttests haben Schülerinnen und Schüler in dieser Woche gemacht. Aus 85 Prozent der Hamburger Schulen gab es Rückmeldungen. Und die sind auf den ersten Blick nicht dramatisch: 111 Verdachtsfälle hat es nach den schnellen Tests in den Schulen gegeben.

Positive Tests werden überprüft

Die betroffenen Schülerinnen und Schüler wurden nach Hause geschickt oder von den Eltern abgeholt. Außerdem wurden die zuständigen Gesundheitsämter informiert. In allen Fällen müssen weitere Tests zeigen, ob sich die Kinder oder Jugendlichen wirklich infiziert haben. Ob das möglicherweise in der Schule oder außerhalb passiert ist, ist damit noch nicht klar.

AUDIO: Selbsttests an Schulen: Erste Bilanz (1 Min) Selbsttests an Schulen: Erste Bilanz (1 Min)

18 Verdachtsfälle beim Schulpersonal

Auch das Schulpersonal wurde untersucht: Bei 30.000 Tests unter den Schulbeschäftigten gab es insgesamt 18 Verdachtsfälle.

Nicht alle machen mit

Mit der Beteiligung an den noch freiwilligen Tests in den Schulen ist Schulsenator Ties Rabe (SPD) vorläufig zufrieden: 84 Prozent derjenigen, die in den Unterricht kamen, haben auch mitgemacht. "Wir streben aber mindestens 90 Prozent an", sagte er. Notfalls würden nicht getestete Schülerinnen und Schüler vom Unterricht ausgeschlossen.

