Corona-Krise trifft Volkshochschule Hamburg hart

Die Corona-Pandemie hat auch die Hamburger Volkshochschulen finanziell hart getroffen. Die Geschäftsführung meldet allein für das erste Halbjahr einen Verlust von 1,6 Millionen Euro. Für das gesamte Jahr rechnet sie mit einem Minus von bis zu vier Millionen Euro. Geschäftsführerin Marlene Schnoor ist aber optimistisch, dass die schwierige Situation gemeistert wird. "Wir haben Hilfszusagen von der Schulbehörde bekommen", sagte sie der Nachrichtenagentur dpa. Mit der Krise erfuhren digitale Lern-Angebote an den Volkshochschule einen Schub.

Zwei Monate Pause für Präsenzkurse

Inzwischen dürfen auch wieder Präsenzkurse stattfinden, allerdings mit deutlich weniger Teilnehmern und unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen. Man wolle, dass Volkshochschule stattfinde und dass Bildung für alle möglich sei - auch in diesen Zeiten, so Schnoor. Mitte März hatte die Volkshochschule den Präsenzbetrieb schließen müssen. Betroffen waren etwa 3.800 Kurse, die Volkshochschulen konnten keine Einnahmen mehr erzielen. Im April starteten dann die ersten zusätzlichen Online-Kurse. Einige gab es schon zuvor, die Online-Kurse wurden dann aber forciert. Ab 25. Mai wurden Schritt für Schritt wiedere Präsenz-Veranstaltungen ausprobiert - eben mit weniger Teilnehmern und unter Auflagen.

Rund 25 Prozent Online-Kurse

Im Herbst starten mehr als 2.000 Kurse, laufend sollen neue dazukommen. Das ist laut Geschäftsführung in etwa das Vorjahresniveau. Bis zu einem Viertel sind Online-Angebote. Zuvor nahmen pro Jahr etwa 112.000 Menschen an Kursen teil. Auf diese Zahlen könne man aber dieses Jahr nicht mehr kommen, sagte Schnoor. Die Volkshochschule gehört zur Schulbehörde, ist wirtschaftlich aber relativ selbstständig. Zwei Drittel der Einnahmen müssten selbst erzielt werden, so Schnoor. "Wir haben sehr schnell versucht, Auffangmöglichkeiten für unsere 1.200 freiberuflichen Kursleitenden zu bekommen", sagte sie weiter.

Die Hamburger Volkshochschule ist die größte Weiterbildungseinrichtung der Stadt. Im vergangenen Jahr feierte sie ihr 100-jähriges Jubiläum.

