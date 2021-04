Corona-Impfung in Hamburg: Impfzentrum ruft 70-Jährige auf Stand: 11.04.2021 09:37 Uhr Mit Tausenden zusätzlichen Terminen soll das Tempo bei den Corona-Schutzimpfungen in Hamburg erhöht werden. Laut Sozialbehörde sind weitere Impfstoff-Lieferungen eingetroffen.

"Je mehr Termine wir jetzt durchführen können, desto schneller kommen wir in der Priorisierung voran", erklärte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Sonnabend. Allein für die kommende Woche seien zusätzliche 16.000 Termine im Impfzentrum in den Messehallen freigeschaltet worden, für die Woche ab dem 19. April weitere 35.000. "Wir wollen so viele Hamburgerinnen und Hamburger wie möglich so schnell wie möglich mit einer Schutzimpfung versorgen", sagte Leonhard. Die Erfahrungen zeigten, dass sie wirksam vor schweren Krankheitsverläufen schütze.

Hamburger ab 70 Jahre können Termine vereinbaren

Am frühen Sonntagmorgen twitterte Dirk Heinrich, Leiter des Impfzentrums Hamburg, dass nun auch Menschen ab 70 Termine vereinbaren können. Bereits am Freitag war bekannt geworden, dass nun alle Hamburgerinnen und Hamburger im Alter von über 73 Jahren Termine für eine Schutzimpfung vereinbaren können. Dies kann laut Sozialbehörde telefonisch unter der Rufnummer 116117 oder online unter www.impfterminservice.de erfolgen.

Nach der Belieferung mit weiteren Impfstoff-Dosen könnten die Krankenhäuser neben dem eigenen Personal nun auch stationäre und teilstationäre Patientinen und Patienten gemäß der aktuellen Priorisierung impfen, teilte die Behörde weiter mit. Das Impfangebot richtet sich insbesondere an Patientinnen und Patienten aus den Fachgebieten Frührehabilitation, Geriatrie, Onkologie, Psychiatrie.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.04.2021 | 10:00 Uhr