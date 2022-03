Corona: Hamburg lockert Regeln wahrscheinlich erst Anfang April Stand: 11.03.2022 19:18 Uhr Am 20. März sollen in Deutschland fast alle Corona-Regeln aufgehoben werden. Hamburg wird wahrscheinlich ausscheren und vorläufig an den Regeln festhalten. Das bestätigte die Hamburger Sozialbehörde.

So wie es aussieht, wird Hamburg eine zweiwöchige Übergangsfrist nutzen, sagte ein Sprecher der Sozialbehörde am Freitag auf Anfrage von NDR 90,3. Das bedeutet: Erst am 2. April und nicht am 20. März käme der nächste große Lockerungsschritt. Die Stadt begründet das damit, dass ansonsten die Lockerungen mit dem Ende der Schulferien zusammenfallen. Also in eine Zeit, in der sich wahrscheinlich noch einmal mehr Menschen mit dem Virus anstecken.

Maskenpflicht könnte bleiben

Aber auch nach dem 2. April könnte Hamburg an einem Teil seiner Corona-Regeln festhalten. Das müsste die Bürgerschaft auf ihrer Sitzung wenige Tage vorher beschließen. Zum Beispiel könnte es auch weiterhin eine Maskenpflicht in Innenräumen geben. Hintergrund der Überlegungen sind die stark steigenden Corona-Zahlen - auch in Hamburg. Noch allerdings ist die Lage in den Krankenhäusern trotzdem sehr entspannt - aktuell melden die Intensivstationen nur 37 Corona-Patienten.

Infektionsschutzgesetz sieht Lockerungen vor

Die Bundesregierung hatte sich am Mittwoch auf ein neues Infektionsschutzgesetzgeeinigt, dass ab dem 20. März weitreichende Lockerungen bei den Corona-Regeln ermöglichen soll. Geregelt wird in dem Entwurf, was die Länder weiter verordnen können, wenn zum 20. März wie vereinbart alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen entfallen. Möglich sein sollen noch Maskenpflichten in Pflegeheimen, Kliniken und öffentlichem Nahverkehr sowie Testpflichten in Pflegeheimen und Schulen. Bundesweit bleiben soll außerdem die Maskenpflicht in Fernzügen und Flugzeugen. Wenn sich vor Ort die Corona-Lage zuspitzt, sollen dort einige schärfere Auflagen verhängt werden können: Maskenpflichten, Abstandsgebote, Hygienekonzepte sowie Impf-, Genesenen- oder Testnachweise (3G/2G/2G plus) - aber nur, wenn sich vorher das jeweilige Landesparlament damit befasst hat.

