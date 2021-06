Corona: Hamburg hebt Priorisierung im Impfzentrum auf Stand: 28.06.2021 07:30 Uhr In Hamburg ist die Priorisierung im Impfzentrum in den Messehallen ab sofort aufgehoben. Alle Hamburgerinnen und Hamburger ab 16 Jahren können sich nun auch dort um einen Termin für eine Corona-Impfung bemühen.

Bundesweit war die Impfpriorisierung schon seit dem 7. Juni aufgehoben geworden, doch Hamburg hatte die Reihenfolge im Impfzentrum zunächst beibehalten. Anfang vergangener Woche gab die Sozialbehörde noch einmal über 50.000 Impftermine für das Impfzentrum frei. Doch anscheinend waren viele Menschen aus den drei Prio-Gruppen bereits geimpft, denn die Termine waren bis zum Wochenende noch nicht alle vergeben.

Tausende neue Impftermine freigeschaltet

Zur Aufhebung der Priorisierung am Montag will die Sozialbehörde wieder Tausende neue Termine freischalten lassen. Diese können telefonisch unter 116117 oder online über www.impfterminservice.de gebucht werden.

Geplant ist derzeit, dass das Hamburger Impfzentrum Ende August schließt, aber die zwei Monate bis dahin noch unter Volllast läuft.

AUDIO: Impfpriorisierung für Messehallen aufgehoben (1 Min) Impfpriorisierung für Messehallen aufgehoben (1 Min)

Viele weitere Anlaufstellen für Corona-Impfungen

Weitere Anlaufstellen für Corona-Impfungen in Hamburg sind Arztpraxen und Betriebsärztinnen und -ärzte. Auch einige Krankenhäuser nehmen an der Impfkampagne teil - das Agaplesion Diakonieklinikum in Eimsbüttel, das Albertinen-Haus in Schnelsen, das Bethesda Krankenhaus Bergedorf, das Asklepios Klinikum Nord in Langenhorn und das Asklepios Klinikum Harburg.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.06.2021 | 07:30 Uhr