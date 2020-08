Stand: 10.08.2020 18:08 Uhr - NDR 90,3

Corona: Alkoholverbote auch am kommenden Wochenende

Die Verbote für den Außer-Haus-Verkauf von Alkohol in einigen Hamburger Stadtteilen wird es auch am kommenden Wochenende wieder geben. Darauf haben sich die Bezirke Altona, Eimsbüttel und Hamburg-Mitte verständigt. Die Bezirke wollen von Woche zu Woche über eine Verlängerung des Verkaufsverbots entscheiden.

Am vergangenen Wochenende war es trotz zahlreicher Menschen im Schanzenviertel und auf der Reeperbahn nach Angaben der Polizei weitgehend ruhig geblieben. Es habe keine größeren Verstöße gegen die Corona-Regelungen gegeben. Noch im vergangenen Monat hatte in den Szenevierteln dichtes Gedränge geherrscht. Weil in vielen Fällen die Maskenpflicht und der Mindestabstand nicht eingehalten wurden, griff die Polizei vermehrt ein.

St. Pauli, Schanze und Ottensen betroffen

Wegen der feiernden Massen hatten die Bezirke Altona, Eimsbüttel und Hamburg-Mitte ein Verbot des Außer-Haus-Verkauf von Alkohol verfügt. Die Einschränkungen beginnen an den Wochenendtagen jeweils um 20 Uhr und gelten bis 6 Uhr des Folgetages. Betroffen sind Kioske, Supermärkte, Tankstellen und der sogenannte Gassenverkauf von Alkohol durch Bars oder Lokale auf St. Pauli, in der Schanze und im Bereich Alma-Wartenberg- und Spritzenplatz in Ottensen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.08.2020 | 18:00 Uhr