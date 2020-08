Stand: 11.08.2020 17:57 Uhr - NDR 90,3

Blohm+Voss: Ab Mittwoch darf wieder gearbeitet werden

Auf der Blohm+Voss-Werft in Hamburg kann nach einem Corona-Ausbruch ab Mittwoch wieder gearbeitet werden. Darauf hat sich das Unternehmen mit der Gesundheitsbehörde geeinigt. Noch liegen nicht alle Ergebnisse des zweiten Massentests vor, doch einige Mitarbeitende können wieder zur Arbeit zurückkehren.

Einige Beschäftigte dürfen wieder zur Arbeit

In der vergangenen Woche hatte der Blohm+Voss-Mutterkonzern Lürssen rund 1.800 Mitarbeitende und Beschäftigte von Zulieferern auf das Corona-Virus testen lassen - und dabei rund 80 Fälle registriert. Am Montag und am Dienstag folgte dann die zweite Testrunde. Zumindest dort, wo es bei beiden Runden nur negative Ergebnisse gab, dürfen die Beschäftigten ab Mittwoch wieder erscheinen. Allerdings nur in begrenzter Anzahl. so ein Sprecher der Gesundheitsbehörde zu NDR 90,3.

Quelle der Ansteckung unbekannt

Vor einer Woche hatte Blohm+Voss nahezu alle Beschäftigten nach Hause geschickt. Aktuell liegen unter anderem mehrere Schiffe der Marine auf der Werft. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde ist nach wie vor unklar, wie sich die rund 80 Beschäftigten von Blohm+Voss angesteckt haben. Die Gesundheitsämter versuchen noch, die Infektionswege nachzuverfolgen.

Für Hamburg ist es der erste große Corona-Ausbruch in einem Unternehmen. Zuletzt hatte es laut Sozialbehörde mehrere Fälle am selben Ort in einem Flüchtlingswohnheim in Wandsbek sowie in einem Pflegeheim in Bramfeld gegeben.

