Addo verteidigt Corona-Impfstoff von AstraZeneca Stand: 15.04.2021 12:47 Uhr Die Diskussionen über die Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson & Johnson schaden der gesamten Impfkampagne in Deutschland. Das sagte die Infektiologin Marylyn Addo vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE).

Addo forscht selbst am UKE an einem Corona-Impfstoff. Die gründliche Untersuchung auch von sehr seltenen Nebenwirkung zeigten, wie sehr die Sicherheit bei den Impfungen im Fokus stehe, so Addo. Das gelte auch für das Mittel von AstraZeneca. Addo sagte im Gespräch mit NDR 90,3: "Die über 60-Jährigen können mit einem sehr guten Gefühl in diese Impfungen reingehen. Ich wurde selber auch mit AstraZeneca geimpft und würde mich auch nochmal impfen lassen. Es ist ein guter Impfstoff mit hoher Wirksamkeit."

"Nebenwirkungen sehr selten"

Man müsse betonen, dass die Nebenwirkungen sehr, sehr selten seien. Sie seien schwerwiegend, sodass es richtig sei, dass man sich das nochmal richtig anschaue. Aber man könne gewiss sein, einen guten Impfstoff zu bekommen. Risiko und Nutzen müssten beim Einsatz neuer Impfstoffe abgewogen werden. Jetzt komme es darauf an, den Auslöser für die Thrombosen zu finden.

Die Corona-Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson & Johnson machten zuletzt wegen Nebenwirkungen Schlagzeilen. Es geht um seltene Fälle von Blutgerinnseln.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.04.2021 | 12:00 Uhr