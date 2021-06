Zwei Jahre nach dem Start: Bilanz der E-Scooter in Hamburg Stand: 17.06.2021 07:06 Uhr Zwei Jahre nach ihrer Einführung ereignen sich immer mehr Unfälle mit Elektro-Tretrollern in Hamburg. Nach Informationen von NDR 90,3 verunglückten im ersten Quartal deses Jahres 29 E-Scooter - ein Plus von 60 Prozent.

Mittlerweile sind rund 7.000 Elektro-Tretroller auf Hamburgs Straßen und verbotenerweise auf Fußwegen unterwegs. Vor einem Jahr waren es nur 4.000. Auch deshalb stieg die Unfallzahl an. Im ersten Quartal zählte Hamburgs Polizei einen Schwerverletzten und zehn Leichtverletzte, die mit den Rollern unterwegs waren. Dazu kamen vier verletzte Fußgängerinnen und Fußgänger.

Häufig Kopfverletzungen

Bei drei Vierteln der Unfälle waren die meist jungen Fahrerinnen und Fahrer schuld. Drei waren betrunken, einer bekifft. 42 Prozent der Betroffenen in Hamburg verletzten sich laut einer Auswertung des Portals Statista in den vergangenen beiden Jahren am Kopf. Für E-Scooter-Fahrende besteht keine Helmpflicht.

Nachhaltigkeit: Behörde noch nicht überzeugt

Die Hamburger Verkehrsbehörde meint: Nach zwei Jahren hätten die Flitzer als nachhaltiges Verkehrsmittel noch nicht ganz überzeugt. Und für Ärger sorgt noch immer das wilde Abstellen auf Gehwegen. Fußgängerinnen und Fußgänger stolpern häufig über E-Scooter. Die Bezirke Altona und Hamburg-Mitte haben deshalb verpflichtende Parkzonen eingerichtet, die gut angenommen werden.

In Fleete oder Flüsse werden die E-Scooter nur selten geworfen. Während in Köln schon 500 Fahrzeuge im Rhein landeten, meldet die Hamburger Stadtreinigung einen einzigen Fall - am Winterhuder Kai.

