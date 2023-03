Züge, Flüge, Hafen: Wie der Warnstreik am Montag Hamburg trifft Stand: 24.03.2023 12:35 Uhr Bei der Stadtreinigung und in Hamburger Krankenhäusern wird heute wieder gestreikt. Voraussichtlich legen rund 2.500 Beschäftigte im öffentlichen Dienst die Arbeit nieder. Das ist aber nur ein kleiner Warnschuss im Vergleich zum angekündigten Arbeitskampf am kommenden Montag.

Die Gewerkschaften haben für den 27. März zu einem bundesweiten Verkehrs-Warnstreik aufgerufen. An diesem Tag müssen Reisende wohl ihre Pläne verschieben.

Hamburger Flughafen massiv betroffen

Am Hamburger Flughafen sind so viele Dienstleister zum Streik aufgerufen, dass keine regulären Abflüge stattfinden. Betroffen sei die Zeit von Sonntagabend, 22 Uhr, bis zum Betriebsende am Montagabend, wie der Airport am Freitag mitteilte. Betroffene Fluggäste werden gebeten, Kontakt zu ihrer Fluggesellschaft aufzunehmen und nicht zum Flughafen zu kommen. Auch bei den Ankünften seien Flugstreichungen zu erwarten. Fluggäste werden gebeten, sich über ihren Flugstatus auf dem Laufenden zu halten und Kontakt zu ihrer Airline oder dem Reiseveranstalter aufzunehmen. Am Hamburg Airport waren für Montag insgesamt rund 299 Flüge - 147 Abflüge und 152 Ankünfte - mit mehr als 35.000 Passagieren und Passagierinnen geplant. Um die ausgefallenen Flüge zu kompensieren, sei mit Umbuchungen auf Dienstag und die nachfolgenden Tage zu rechnen.

Bahn: Kein Fernverkehr, "massive Einschränkungen" bei S-Bahnen

Bei der Bahn fahren keine Fernzüge, das ist jetzt schon sicher. Und auch der Regionalverkehr ist mindestens stark eingeschränkt. Bei den Regionallinien wie Metronom und Nordbahn müssen Fahrgäste mit Ausfällen rechnen. Die S-Bahn Hamburg erwartet offiziell "massive Einschränkungen". Genauere Infos sollen folgen - wahrscheinlich geht aber auch hier wenig bis gar nichts. Schon klar ist, dass die AKN-Linien A1, A2 und A3 am Montag nicht fahren, auch der Schienenersatzverkehr zwischen Ellerau und Burgwedel ist betroffen.

U-Bahnen und Busse fahren

Glück für die Hamburgerinnen und Hamburger: Die Hochbahn ist schon durch mit ihren Streiks und Tarifverhandlungen - U-Bahnen und Busse fahren also, und auch die HADAG-Fähren legen ab. Um die Verbindungen über die Elbe zu verbessern, wird die MetroBus-Linie 13 bis zur Haltestelle Elbbrücken verlängert. Gleichzeitig wird die Linie 154 verstärkt. Unklar ist noch, ob die Buslinien 150 (Cranz - Bahnhof Altona) und 250 (Fischbeker Heideweg - Bahnhof Altona) fahren können.

Bei der Autobahn GmbH wird mitgestreikt. Notdienste sollen aber wenigstens noch dafür sorgen, dass der Elbtunnel nach der A7-Sperrung am Wochenende wieder befahren werden kann.

Einschränkungen auch wieder im Hafen

Im Hafen droht wieder ein Stillstand der Containerschiffe. Ver.di hat alle Beschäftigten bei der Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA) aufgerufen, ab Sonntag, 18 Uhr, die Arbeit niederzulegen - und zwar bis Dienstagmorgen. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass dann auch die Lotsenversetzboote erneut nicht fahren - dass also keine Lotsen von und an Bord der großen Schiffe kommen. Von der HPA heißt es bislang lediglich, man rechne mit massiven Einschränkungen, nicht nur bei den Lotsenversetzbooten, sondern auch bei Schleusen, Brücken und im Alten Elbtunnel. Aber man wolle noch mit ver.di über eine Art Notdienst sprechen. Von Mittwoch bis Freitag hatte es bereits Stillstand im Hafen gegeben.

Dritte Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt startet

Parallel zum Mega-Streik startet in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst. Die Tarife gelten in Hamburg für rund 60.000 Beschäftigte. Noch liegen Forderungen und Angebote der Tarifparteien allerdings weit auseinander. Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite bietet bislang fünf Prozent mehr - in zwei Schritten - sowie Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2.500 Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tarifpolitik Bahnverkehr Flugverkehr Öffentlicher Nahverkehr